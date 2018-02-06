РИАМО - 6 фев. Министерство имущественных отношений Московской области передаст компании «Тепличный комплекс «Подмосковье» 130 гектаров земли в Воскресенском районе, на этом участке планируется реализовать инвестпроект по строительству теплиц для производства овощных культур, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Распоряжение о передаче участка земли площадью 130 гектаров подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Инвестор планирует возвести на арендованной земле шесть тепличных блоков площадью 45 гектаров, в которых будет выращивать овощи и зеленые культуры. Проект рассчитан на реализацию в течение девяти лет. Налоговые поступления в бюджет к 2027 году составят более 980 миллионов рублей. Благодаря проекту также удастся трудоустроить 821 специалиста», - сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

По его словам, основными культурами станут крупные, среднеплодные и кистевые томаты, а также различные виды салатов. Инвестор планирует выращивать 30 тысяч тонн томатов в год.

Аверкиев подчеркнул, что привлечение в область инвесторов является одной из важных задач и путей развития экономики региона, а выделение им в аренду областной земли на льготных условиях – помощью в развитии бизнеса. Любой бизнес, приходящий в область, - это также укрепление рынка отечественных товаров, продуктов и услуг, что соответствует политике государства в отношении импортозамещения по социально-значимым направлениям производства.