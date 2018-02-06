РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 фев. Работники Люберецкой городской прокуратуры за 2017 год выявили около 350 нарушений трудового законодательства, сообщил заместитель люберецкого прокурора Нарек Челебян.

«За 2017 год городской прокуратурой выявлено 348 нарушений трудового законодательства. В связи с чем вынесено 30 протестов, внесено 12 представлений по результатам рассмотрения которых 14 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлению прокурора три лица привлечены к административной ответственности», – сказал Челебян.

Он подчеркнул, что в суд направлено 294 заявления на общую сумму штрафов 22 200 рублей, в орган предварительного расследования направлен один материал, по которому в настоящее время организована доследственная проверка.

«Также хотелось бы отметить такую сферу законодательства, как соблюдение прав юридических лиц, которые выполняли муниципальные контракты. Такие нарушения были выявлены в Дзержинском, Котельниках. В частности, юрлица, которые выиграли конкурс по закупкам, произвели все работы в полном объеме, акты выполненных работ были подписаны органами местного самоуправления, а денежные средства не перечислены», – сказал Челебян.

По его словам, по таким обращениям юрлиц тоже были приняты меры прокурорского реагирования, указанные нарушения были устранены. В настоящее время большая часть задолженности перед юрлицами погашена.