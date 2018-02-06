РИАМО - 6 фев. Лауреаты театральной премии «Золотая Маска» выступят перед гостями фестиваля «Московская Масленица» с 9 по 18 февраля, всего будет показано 11 постановок, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в ходе заседания президиума правительства Москвы во вторник.

«Специальный проект фестиваля - программа лауреатов и номинантов «Золотой Маски»: свои спектакли представят театры Якутии, Чувашии и Марий Эл. Всего 11 постановок, которые будут сыграны 72 раза. Зрители познакомятся с национальной культурой, легендами, традициями, обрядами, песнями и танцами народов, проживающих в этих республиках», - сказал Немерюк.

Он добавил, что на фестивале «Московская Масленица» расскажут о традициях и обычаях разных регионов России. Узнать о них можно будет, например, посетив спектакль и интерактивную программу «Царская Масленица» с участием 20 актеров. Творческие и кулинарные мастер-классы будут посвящены народным промыслам и приготовлению блинов по старинным рецептам.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 9 по 18 февраля на 25 площадках, из которых 15 расположены в центре Москвы и 10 - в округах. В рамках развлекательной программы запланировано более 3 тысяч различных интерактивных программ, в том числе более 1,9 тысячи мастер-классов, свыше 600 театральных, музыкальных, интерактивных представлений и более 490 уличных игр и забав, 20 карнавальных шествий, 60 киносеансов, 60 лекций.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.

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