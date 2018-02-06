РИАМО - 6 фев. Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в новом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве, сообщил во вторник журналистам директор турнира Александр Островский.

«Мы вели переговоры с Марией Шараповой, точнее с ее агентом Максом Айзенбадом. На сегодняшний день их ответ нет. Они не смогут принять участие в нашем турнире. Это нас, безусловно, расстраивает, но я могу сказать, что надежду пригласить Марию Шарапову для участия в нашем турнире мы не теряем, так как будут еще проведены переговоры в ближайшие два месяца», - сказал Островский.

Он отметил, что на данный момент достигнуты договоренности об участии в турнире WTA Moscow River Cup c российскими теннисистками Еленой Весниной, Дарьей Касаткиной, Натальей Вихлянцевой, с третьей ракеткой мира, украинкой Элиной Свитолиной и с немкой Юлией Гергес.

В свою очередь, Веснина заметила, что российские болельщики отличаются своей интеллигентностью.

«У каждого болельщика от каждой страны есть свои особенности. Китайские болельщики, они неистово болеют за своих теннисистов и очень часто не всегда понимают, проигрывает или выигрывает их спортсмен, поэтому создают шум на стадионе, это сильно отвлекает, непросто играть. Российские болельщики отличаются, скажем так, интеллигентностью и не всегда создают шум», — пояснила теннисистка.

Она добавила, что российские болельщики достаточно искушены, так как в стране проходило множество международных теннисных турниров.

«Поэтому нашего болельщика, мне так кажется, надо завести сначала, чтобы он как бы встрепенулся и понял, что происходит что-то невероятное», - отметила Веснина.

Она добавила, что на новом турнире WTA в Москве можно будет приятно привести время с семьей, поболеть за российских спортсменов и увидеть мировых звезд тенниса.

Турнир Moscow River Cup пройдет в Москве с 23 по 29 июля на кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.