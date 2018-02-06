РИАМО - 6 фев. Итоговое сочинение (изложение) состоится в Подмосковье 7 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Седьмого февраля в Московской области пройдет итоговое сочинение (изложение). В написании сочинения примут участие 468 человек из 57 районов, в написании изложения – десять человек из семи муниципальных образований», - говорится в сообщении.

За ходом проведения экзамена будут наблюдать 82 аккредитованных общественных наблюдателя. Успешное написание сочинения является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Кроме того, результаты сочинения могут быть использованы при приеме на обучение в вузы.

Ознакомится с результатами итогового сочинения участники смогут 21 февраля.