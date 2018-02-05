РИАМО - 5 фев. В Москве убрали более 2 тысяч деревьев, которые упали во время снегопада, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций. Помощь в борьбе с последствиями снегопада оказывают военные.

«Более 2 тысяч деревьев мы вынуждены были удалить после того, как они упали. Эти деревья практически все распилены и удалены», - сказал Бирюков.

Он добавил, что многие деревья не выдержали обледенения и мокрого снега.

«Мы еще раз обращаемся к гражданам, кто гуляет в парках, скверах. На данный момент, может быть, стоит воздержаться от таких прогулок, не ставить автомобили вблизи деревьев», - добавил Бирюков.