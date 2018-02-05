РИАМО - 5 фев. Вход в помещение управляющей компании в подмосковном городе Видное оказался завален снегом, который местные жители убрали с дорог во дворе, следует из поста в сообществе «Подслушано. Видное» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе опубликовали фотографию подъезда, перед которым находится гора снега.

«Жители Южного Видного завалили снегом вход в помещение своей УК. А заодно и очистили все дороги и дорожки, так и не дождавшись действий от ответственных за это лиц», - поясняется под опубликованной фотографией.

Большая часть подписчиков положительно оценила подобный поступок жильцов. Кто-то воспринял ситуацию с юмором и предложил добавить снега, чтобы «выглядело солиднее».

Подписчик Ульяна Тюрина отметила, что снег уже убрали от входа, освободив пространство.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций. Помощь в борьбе с последствиями снегопада оказывают военные.