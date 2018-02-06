РИАМО - 6 фев. Пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ состоится в подмосковных Химках 6 февраля в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Центрального регионального центра МЧС России.

«Главное управление МЧС России по Московской области 6 февраля 2018 года проводит на стадионе «Арена-Химки» показное пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ», - говорится в сообщении.

Учение состоится в рамках подготовки пожарно-спасательных подразделений Подмосковья к обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. «Арена-Химки» входит в список 17 объектов столичного региона для размещения и тренировок команд, которые примут участие в чемпионате.

«Арена Химки» представляет собой сложный действующий инфраструктурный объект, включая футбольное поле, тренировочные залы, медицинские кабинеты, рестораны, офисы, санузлы, фитнес-центр, салон красоты. Комплекс зданий оборудован всеми необходимыми системами противопожарной защиты: система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система дымоудаления и тушения пожара.

В рамках учения будут отработаны не только вопросы взаимодействия всех служб и ведомств, обеспечивающих безопасность, но и практическая эвакуация людей из здания.

«По замыслу учений, на «Арене Химки» проходит футбольный матч, трибуны полностью заполнены зрителями. Согласно регламенту, на время матча создан координационный штаб из представителей силовых ведомств, размещающийся на восточной трибуне. У южной трибуны объекта во время матча организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений», - уточняется в сообщении.

В результате короткого замыкания при использовании электрических бытовых приборов в медицинском кабинете, расположенном на третьем этаже подтрибунных помещений северной трибуны (трибуна «В»), произошло возгорание аппаратуры, мебели и предметов личного обихода с последующим распространением пожара по всей площади помещения.

В проведении учений будет задействовано более 15 единиц техники и более 50 человек: сотрудники МЧС России, Московской областной противопожарно-спасательной службы, аварийно-спасательной службы «Химспас», сотрудники МВД, Центра медицины катастроф.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.