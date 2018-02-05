РИАМО - 5 фев. Улицы и дороги Москвы планируют в течение четырех дней расчистить от снега, который выпал в городе после мощного снегопада, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее он сообщил, что в понедельник для уборки улиц задействовано более 15 тысяч единиц техники.

«Задача наша заключается в том, чтобы центральную часть города вместо десяти дней, которые есть по регламенту при таком количестве снега, очистить в течение четырех дней», - сказал Бирюков.

Он добавил, что за сутки из Москвы вывезут больше снега, чем было вывезено за предыдущий день.

«Только за день вывезено примерно 800 тысяч кубометров снега», - сказал Бирюков.

Он добавил, что работа по уборке снега организовано совместно со службами ГИБДД Москвы.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций. Помощь в борьбе с последствиями снегопада оказывают военные.