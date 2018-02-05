РИАМО - 5 фев. В Москве для уборки снега в понедельник привлекли более 15 тысяч единиц специальной техники и свыше 70 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций. Помощь в борьбе с последствиями снегопада оказывают военные.

«Сегодня в течение дня работало более 70 тысяч человек, работало примерно 15,5 тысяч единиц техники. Было поручение мэра усилить группировку сил на территории Центрального округа», - сказал Бирюков.

Он добавил, что с 18:00 дополнительно были задействованы 750 единиц техники. Около 3 тысяч человек были дополнительно привлечены к уборке снега.

«Городской транспорт работает в нормальном режиме без всяких сбоев», - сказал заммэра.

Он уточнил, что в понедельник число автомобилей на улицах Москвы уменьшилось. Загруженность дорог составила шесть баллов, что на два балла меньше показателей за прошлую неделю.