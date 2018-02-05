РИАМО - 5 фев. Все виды городского транспорта в Москве работают в штатном режиме в условиях снегопада, затруднений в движении не зафиксировано, жителей города поблагодарили за отказ от поездок на личном транспорте, сообщает Telegram-канал Транспортного комплекса столицы.

«Сложные погодные условия, которые наблюдались сегодня в столичном регионе, не сказались на работе Транспортного комплекса Москвы. На данный момент все виды городского транспорта работают в штатном режиме. Затруднений в движении на наземном городском транспорте, Московском метрополитене, Московском центральном кольце, а также пригородных электричках не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Утренний и вечерний часы пик прошли без существенных сбоев, загруженность улично-дорожной сети не превышала шести баллов. Горожан поблагодарили за сознательный отказ от использования личного автотранспорта.

Службы Московского метрополитена работали в усиленном режиме. Благодаря слаженной работе сотрудников, тяжелые метеоусловия не повлияли на работу столичного метро. Движение поездов по всем линиям осуществлялось штатно. Для удобства пассажиров с 7:00 до 12:00 все кассы московского метро работали в усиленном режиме. Дополнительно на 10 станциях работали мобильные кассиры и мобильные стойки.

«Кроме того, в условиях ухудшения погоды бесперебойную работу столичных маршрутов городского транспорта обеспечили около 300 линейных работников Мосгортранса и почти 80 машин специальной техники, в том числе вагоны-снегоочистители для трамвайных путей. Все автобусы, трамваи и троллейбусы прошли необходимое техническое обслуживание», - добавляется в материале.

Специалисты предприятия постоянно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах. Службы эксплуатации ЦОДД оперативно ликвидировали последствия сложных погодных условий: за 5 феврали рабочие устранили порядка 800 неисправностей дорожных знаков и светофорных объектов.

Эвакуаторы ГКУ «АМПП» патрулировали наиболее сложные и загруженные участки на МКАД и крупных магистралях города, чтобы оперативно помочь застрявшим грузовым автомобилям выехать из снежных заносов.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций. Помощь в борьбе с последствиями снегопада оказывают военные.