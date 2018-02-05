РИАМО - 5 фев. Спортсмены из Подмосковья выиграли пять комплектов наград на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Ижевске завершилось лично-командное первенство России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов 1998 года рождения и моложе.

«В олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, смешанные команды» бронзовые медали завоевали Мария Иванова и Константин Андрейкович. В командном зачете олимпийского упражнения «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров» победили Мария Иванова, Анна Потуткина, Дарья Болдинова. В олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров» Антон Аристархов завоевал золото в личном зачете», - говорится в сообщении.

В командном зачете упражнения «пневматический пистолет, дистанция 10 метров» Антон Аристархов, Павел Сомов и Егор Морозов стали серебряными призерами.

В неолимпийском упражнении «малокалиберный произвольный пистолет, дистанция 50 метров» победу одержал также Антон Аристархов.