РИАМО - 5 фев. Новую схему дорожного движения ввели на трех участках в центре Москвы, было создано более 70 парковочных мест, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«На трех участках в Центральном административном округе введена новая схема движения. Сегодня, 5 февраля 2018 года, стали односторонними: проектируемый проезд №2554 по направлению от 1-й Миусской улицы к Новослободской улице; проектируемый проезд №6023 по направлению от 2-й Фрунзенской улицы к 3-й Фрунзенской улице; проектируемый проезд №6024 по направлению от 3-й Фрунзенской улицы к 2-й Фрунзенской улице», - говорится в сообщении.

Одностороннее движение вводится для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и улучшения движения.

Кроме того, за счет введения одностороннего движения нам удалось создать дополнительно более 70 парковочных мест для жителей этих районов. Так, в проезде №2554 появилось 30 машино-мест, а в проезде №6023 – 45 мест.

«Просим автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков», - заключается в сообщении.