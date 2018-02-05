РИАМО - 5 фев. Все городские системы готовы к 20-градусным морозам, которые ожидаются в Москве в ближайшие дни, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ночь на 6 февраля в Москве и Подмосковье может стать самой холодной с начала зимы, мороз достигнет почти минус 20 градусов.

«Мы готовы пережить любые морозы. Мы ожидаем в ближайшую ночь до 19 градусов мороза. Наша системы к этому готовы, они переведены на пониженные температуры», - сказал Бирюков в эфире программы «Вести».

По его словам, за сегодняшний день коммунальные службы уже вывезли около 700 тысяч кубометров снега. В уборке улиц задействовали примерно 60 тысяч рабочих, отдельно 12 тысяч человек задействовали в расчистке крыш.

«Наша задача – как можно быстрее чистить улицы. Мы признательны всем автолюбителям, которые сократили личные поездки, освободив тем самым дороги в городе», - добавил заммэра.

Он подчеркнул, что в Москве ситуация стабильна, все системы работают. В прошедшие дни не было отключения тепла и энергетики.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций. Помощь в борьбе с последствиями снегопада оказывают военные.