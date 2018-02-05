РИАМО – 5 фев. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работающим в российских компаниях за рубежом россиянам получать зарплату в иностранной валюте, сообщает в понедельник Газета.ru.

«В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо сотрудников обычных компаний, нововведение затронуло также дипломатических работников РФ и лиц, направленных для работы за рубеж федеральными ведомствами.

Госдума приняла закон о валютной зарплате для россиян в конце января, напоминается в материале.

Согласно нормам, которые действовали ранее, россияне могли получать заработную плату только в рублях и на счета, которые открыты в российских банках.