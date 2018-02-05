РИАМО - 5 фев. Главгосстройнадзор Московской области выдал десять заключений о соответствии требованиям технических регламентов построенным объектам за прошлую неделю, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«C 26 января по 4 февраля Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано 10 заключений о соответствии (ЗОС) построенным (реконструированным) объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью свыше 89 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

Как отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, из общего количества выданных заключений о соответствии за прошлую неделю: один жилой дом, один социальный, один логистический, два промышленных и один линейный объект.

С начала 2018 года Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано 26 заключений о соответствии построенным, реконструированным объектам капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью порядка 204 тысяч квадратных метров.