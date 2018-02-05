РИАМО – 5 фев. Жители столицы начали приносить цветы к монументу «Они сражались за Родину», чтобы почтить память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«В память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове москвичи начали приносить цветы к зданию министерства обороны России. У памятника перед зданием выставлена фотография летчика в гражданской одежде и распечатанная фотография в форме», – говорится в сообщении.

Российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб» 3 февраля. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке.

Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, Филипов вступил в неравный бой с боевиками, отстреливаясь из штатного пистолета. После окружения террористами тяжело раненный офицер подорвал себя гранатой. Последними словами военнослужащего были «Это вам за пацанов!».

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Ответным ударом со стороны российских ВС было ликвидировано свыше 30 боевиков. Майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно.