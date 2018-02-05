РИАМО - 5 фев. Премии в размере 1 миллиона рублей вручили молодым ученым в Москве в честь Дня науки, лауреатами за 2017 год стали 48 человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российской науки.

«Сергей Собянин поздравил московских ученых с профессиональным праздником и передал им слова приветствия Президента России Владимира Путина. Кроме того, мэр вручил премии правительства Москвы молодым ученым за 2017 год», – говорится в сообщении.

Лауреатам выплачивается премия в размере 1 миллиона рублей каждая и вручаются соответствующие дипломы. В случае присуждения премии научному коллективу премия делится поровну между участниками этого коллектива, дипломы вручаются каждому из них.

Лауреатами премий правительства Москвы молодым ученым за 2017 год стали 48 человек – индивидуально и в составе научных коллективов.

«Премии правительства Москвы молодым ученым ежегодно присуждаются за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере города Москвы», – уточняется в материале.

За время проведения конкурса на соискание премий в 2013-2017 годах было подано 2095 заявок от более чем 3 тысяч представителей научных организаций, вузов и предприятий Москвы. Количество премий выросло с 8 до 33, а ее размер увеличился с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Лауреатами премий стали 190 молодых ученых.