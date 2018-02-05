РИАМО - 5 фев. Три системы для исследования гемостаза, благодаря которым можно будет выявить риск тромбозов, установят в учреждениях здравоохранения столицы, на эти цели выделят 223 миллиона рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Оборудование установят в диагностическом центре департамента здравоохранения Москвы на Ореховом бульваре, в Консультативно-диагностическом центре №6 по Керамическому проезду и в диагностическом клиническом центре №1 по улице Миклухо-Маклая. Его закупают в рамках реализации государственной программы города Москвы «Столичное здравоохранение» на 2012-2020 годы», — говорится в сообщении.

На закупку этих трех систем для исследования гемостаза выделят 223 миллиона рублей.

Современная диагностическая аппаратура способна выявлять нарушения свертывания крови, а также риски кровотечений и тромбозов. Стоимость каждой – 74,4 миллиона рублей.