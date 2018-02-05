РИАМО - 5 фев. Московский драматический театр «Модерн» и художественный руководитель Юрий Грымов представляют трагедию Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь», премьера которой пройдет 14 февраля, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Примечательно, что пьеса не ставилась в Москве более 100 лет. В 1903 году трагедию удалось поставить Станиславскому и Немировичу-Данченко, до этого постановку запрещал цензурный комитет.

«Великий язык Шекспира, яркие актеры театра «Модерн», масштабные декорации, костюмы двукратного обладателя премии «Золотая маска» Ирэны Белоусовой и диалог величайшего классика с современным зрителем», - говорится в сообщении.

Ближайшие премьерные показы спектакля состоятся 14 и 23 февраля, 7 и 22 марта 2018 года в 19:00.