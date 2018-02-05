РИАМО - 5 фев. В преддверии декларационной кампании 2018 года в Подмосковье состоялась серия семинаров-совещаний по вопросам антикоррупционного законодательства, участие в них приняли более 150 человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.

Ведомство провело серию семинаров-совещаний по организации работы, направленной на повышение эффективности реализации законодательства о противодействии коррупции.

«Семинары, в которых приняли участие более 150 человек, прошли в преддверии декларационной кампании с целью оказания методического содействия кадровым подразделениям государственных органов и органов местного самоуправления региона», — говорится в сообщении.

В рамках данных мероприятий было организовано детальное обсуждение проблемных вопросов правового и практического характера, соответствующим должностным лицам даны конкретные рекомендации в части осуществления анализа и проверки сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также взаимодействия с ГУРБ Московской области.

Как напоминается в сообщении, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера подаются ежегодно определенными категориями должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления. Непредставление, представление недостоверных или неполных сведений влечет предусмотренную законодательством ответственность.