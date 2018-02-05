РИАМО - 5 фев. В подмосковном городе Жуковский участники команды «Молодежка Общероссийского народного фронта (ОНФ)» убрали с городской лыжни поваленные сосны, а также дерево, упавшее во дворе под тяжестью снега, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

Как уточняется в материале, во время лыжных прогулок молодежь обнаружила несколько лежащих строевых сосен на лыжне, идущей по периметру Цаговского леса. Эта трасса традиционно популярна среди городских лыжников. После снегопада в середине января в лесу образовались множественные навалы веток, деревья упали на лыжню.

«Чтобы расчистить трассу самостоятельно, участники команды «Молодежка ОНФ» обратились за помощью в областное управление Госадмтехнадзора. Специалисты ведомства предоставили ребятам инструмент и провели инструктаж по технике безопасности. Активисты выехали в лес, распилили упавшие деревья и откатили их с лыжни», – говорится в сообщении.

На следующее утро в регионе выпало рекордное количество снега и в одном из городских дворов рухнуло дерево, перегородив проезжую часть и тротуар. Участники команды сами распилили и убрали дерево, освободив проезд и проход по двору.

«После снегопада горожане сообщили, что на лыжню опять упало несколько деревьев. Подмосковная «Молодежка ОНФ» планирует снова помочь в расчистке трассы. Наши ребята готовы осматривать подобные объекты в других городах и районах области. «Молодежка ОНФ» выступает в поддержку здорового образа жизни, лыжных прогулок и активной гражданской позиции. Но в первую очередь жителям надо обращаться, конечно, в Госадмтехнадзор», – отметил член регионального штаба ОНФ Григорий Скурихин.