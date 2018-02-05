РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. В понедельник в администрации Люберец на заседании оперативного штаба по ликвидации обильного снегопада назвали лучшие и худшие управляющие компании по качеству уборки, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На заседании штаба из работающих в городском округе 34 УК присутствовали 25, из 24 ТСЖ были 5, из 6 ЖСК – две, из 9 ПЖСК – 3, ни одного из представителей ЖК на заседании не было.

«Администрация мониторит ситуацию с уборкой снега. В ходе проведения проверок выяснилось, что лучшей стала ООО «Авангард», она работает в поселке Томилино. Она лидирует по качеству уборки снега во дворах. АО «ЛГЖТ» и АО «ЛУК» также являются одними из лучших. Это те компании, на которые надо равняться», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что, к сожалению, есть управляющие компании, которые ни в воскресенье, ни в понедельник не убирались качественно на своих территориях.

«Такими УК являются – ООО «Комфортжилсервис», «ЗАО «Капитал Инвест», УК «МУЖЕП» в Малаховке, «Комбинат ЖКХ и Благоустройства», ООО «Домоуправ». На сегодняшний момент не видно, что данные организации выходили и убирали территории. Отдельно хочется сказать по ЖК «Малое Павлино». К приезду главы в субботу (3 февраля – ред.) там убрали снег с придомовых территорий и площадок. После того, как глава уехал, вся техника уехала следом. Больше там не видели ни дворников, ни техники. До сих пор их там нет», – подчеркнул Ружицкий.