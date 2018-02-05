РИАМО - 5 фев. Глава Солнечногорского района Андрей Чураков возглавил оперативный штаб по борьбе с последствиями снегопада, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций.

«Уже к вечеру 3 февраля мы перешли на усиленный режим работы. Вместе с обильными снегопадами на регион обрушился сильный ветер, который начал валить деревья, в результате чего семь населенных пунктов в Солнечногорском районе остались без электроэнергии. Массовые отключения электроэнергии наблюдались по всему Подмосковью. В Солнечногорске восстановить снабжение оперативно благодаря слаженной работе с энергетиками» - сказал Чураков.

В Солнечногорске на устранение последствий стихии были брошены все силы. Принимали участие в очистке не только те, кто по долгу службы должен поддерживать коммунальное хозяйство в рабочем состоянии, но и спортсмены, работники администрации, строители, рядовые жители.

Чураков отметил, что особое внимание должно быть уделено расчистке от снега на социальных объектах, в том числе у школ и детских садов.

«Важно чтобы не только дети, но и машины с питанием подходили. При необходимости все работники администрации с лопатами выйдут к школам и детским садам. На всех социальных объектах должны быть проверены подходы и подъездные пути, технику перебрасываем на более важные объекты – сады и школы», - сказал глава района.

Он также дал поручение провести работу с общественниками – чтобы припаркованные машины не мешали расчистке снега. Время выезда техники будет сообщено жителям, чтобы они могли убрать автотранспорт.