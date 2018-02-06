РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. В подмосковном Подольске во вторник пройдет бесплатное танцевальное занятие, основанное на танцевальной терапии и импровизации, посетить мероприятие смогут все желающие.

Занятие не требует навыков и четкости в выполнении определенных движений. Участники смогут узнать себя, получат удовольствие от танцев, а также откроются новым возможностям.

Начнется занятие в 18:30 и будет проходить по адресу: проспект Ленина, дом №107/49, офис 410. Для разминки необходимо взять с собой коврик или плед, а также удобную одежду. Записаться и задать вопросы можно по телефону: 8(926)230-13-89.