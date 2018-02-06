РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 фев. Руководитель администрации подмосковного Королева Юрий Копцик во вторник проведет личный прием жителей городского округа по различным вопросам, среди которых – проблема дома-долгостроя на Тарасовской, 14.

Сотрудники администрации проводят личные приемы на постоянной основе по поручению главы городского округа Александра Ходырева.

На прием записались также дольщики строящегося дома по Тарасовской, 14. С ними обсудят ближайшие планы работ на объекте, сроки окончания, а также условия, которые должен выполнить застройщик до выхода на повторную итоговую проверку.

Прием начнется в 15:00 в общественной приемной администрации города по адресу: улица Октябрьская, дом №4. Записаться на него можно по телефону: 8(495)516-88-86.