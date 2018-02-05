РИАМО - 5 фев.В новой Москве реализуют новый проект по инвентаризации недвижимости, который поможет владельцам участков и строений проверить наличие прав собственности и информации об объектах, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития столицы.

Новый проект реализуют департамент экономической политики и развития города вместе с департаментом городского имущества столицы.

«Проект призван помочь владельцам земельных участков и капитальных строений в новой Москве проверить наличие прав собственности и полноту информации об объектах, которыми они владеют. В случае отсутствия прав или выявления недостоверных либо неполных сведений об имуществе необходимо будет обратиться в уполномоченные органы для внесения необходимой информации», – говорится в сообщении.

Город окажет всестороннее содействие гражданам в решении вопросов оформления собственности.

Как рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, регистрация собственности позволит гражданам обезопасить свое имущество от мошеннических действий, защитить себя в спорах с соседями и суде, а также подтвердить право собственности при оформлении наследства, продаже или залоге.