РИАМО - 5 фев. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков прокомментировал решение МОК не приглашать 15 оправданных российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан и сравнил эту ситуацию с «замкнутым кругом», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее комиссия МОК отказала в приглашении на Олимпийские игры в Южной Корее 15 россиянам, которые до этого пожизненно были отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, но были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Учитывая реакцию Международного олимпийского комитета (МОК) на ранее опубликованные решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отсутствие приглашений оправданным спортсменам не удивляет. Вся ситуация похожа на замкнутый круг: атлетов оправдали ввиду отсутствия доказательств употребления ими допинга, но в то же время они полностью не восстановлены в правах», – сказал Терюшков.

Он добавил, что мотивировочная часть CAS будет опубликована уже после Олимпиады и до тех пор в этом вопросе не будет поставлена точка.

«По факту чистые и оправданные атлеты остаются за бортом Олимпиады. Где логика?» – заключил министр.

Олимпийский комитет России просил МОК пригласить на игры в Пхенчхан-2018 Татьяну Иванову (санный спорт), Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову (все – скелетон), Ольгу Фаткулину, Александра Румянцева, Артема Кузнецова (все – конькобежный спорт), Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву (все – лыжные гонки), а также главного тренера сборной России по санному спорту Альберта Демченко и тренера скелетонистов Сергея Чудинова.

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском городе Пхенчхане в феврале. Церемония открытия назначена на 9 февраля, а закрытие Игр пройдет 25 февраля.