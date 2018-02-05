РИАМО – 5 фев. Руководитель лаборатории оценки и коррекции сердечно-сосудистого риска Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации, врач-кардиолог Мехман Мамедов рекомендовал для поддержания здоровья больше гулять и бегать, а также бросать курить.

Россияне чаще всего умирают от болезней системы кровообращения. Об этом свидетельствуют данные статистики 2016 года. Их сообщили в Минздраве России. Болезни системы кровообращения стали причиной смерти 47,8% умерших.

«Рекомендации для здорового человека - одни, для человека у которого уже есть заболевания, - другие. Вот то, что нужно делать здоровому человеку. Во-первых, своевременно проходить диспансеризацию - это самое главное правило. Также в последнее время многие люди ведут малоподвижный образ жизни. Это неправильно. Нужно гулять, ходить, бегать. И, конечно, еще одна проблема, от которой страдает система кровообращения, – табак. Курить надо бросать», - сказал Мамедов в эфире Радио «Комсомольская правда».

От злокачественных образований в России в 2016 году скончались 15,6% россиян, а 8,9% умерли от различных травм и отравлений. Еще 27,7% ушли из жизни по другим причинам.