РИАМО - 5 фев. В Московской области продолжается благотворительная акция регионального Госадмтехнадзора «Тропинка к дому», в рамках которой инспекторы и члены общественного совета ведомства расчищают от снега дорожки к домам одиноких пожилых и маломобильных граждан, так, участники акции почистили от снега участок ветерана труда в Воскресенском районе, сообщила глава надзорного органа Татьяна Витушева.

«Инспекторы территориального отдела №19, представители общественного движения «Молодая гвардия «Единой России» и молодежного центра «Олимпиец» города Воскресенска помогли осуществить зимнюю уборку во дворе и на прилегающей территории частного домостроения 90-летней жительницы села Косяково Воскресенского района», - сказала Витушева.

Всего в акции приняли участие десять человек. Инспекторы и общественники убрали снег с кровли дома, очистили пешеходную дорожку между соседними жилыми домами, подъезд к дому, а также убрали снег на внутренней территории, обеспечив ветерану труда подход к хозяйственным постройкам и выгул домашней птицы.

«Социальная акция Госадмтехнадзора «Тропинка к дому» – одно из многочисленных мероприятий общественного совета ведомства, где инспекторы и активисты могут с пользой провести свой выходной день, помогая нуждающимся в самых насущных делах», - отметила глава ведомства.