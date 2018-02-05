РИАМО - 5 фев. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха ООО «Базальт-Мост» и привлекла фирму к административной ответственности, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Установлено, что у организации, занимающейся производством минеральных, тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, отсутствовало разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. По результатам проверки межрайонная природоохранная прокуратура Московской области возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении.

«Рассмотрев административный материал, министерство экологии и природопользования Московской области привлекло организацию к административной ответственности в виде штрафа. Руководителю организации прокуратура внесла представление», - говорится в сообщении.