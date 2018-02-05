РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. Электричку Горьковского направления МЖД, следующую из Москвы на станцию «Железнодорожная» Балашихи, отменили вечером в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

О причинах отмены не сообщается.

«Горьковское направление. Полная отмена поезда №7120 (Москва – Железнодорожная)», – говорится в сообщении.

ОАО «Центральная ППК» – крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который осуществляет перевозку пассажиров в 11 регионах Российской Федерации.