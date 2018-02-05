РИАМО - 5 фев. Дополнительные выборы в совет депутатов подмосковного городского округа Мытищи назначили в муниципалитете, сообщается в Twitter-аккаунте Избирательной комиссии Московской области.

«Второго февраля 2018 года назначены дополнительные выборы депутата совета депутатов городского округа Мытищи по одномандатному избирательному округу №9», - говорится в сообщении.

Решение о назначении выборов было опубликовано в информационно-аналитической газете городского округа Мытищи «Родники» №18.