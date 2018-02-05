РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Власти Люберец предложили управляющим компаниям сделать во дворах горки для катания из собранного с улиц снега, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник в администрации прошло заседание оперативного штаба по ликвидации обильного снегопада.

«Вместо того, чтобы вывозить собранный снег, управляющие компании могут из него сделать горки во дворах на радость детворе. Так сделали наши крупнейшие управляющие компании «ЛГЖТ» и «ЛУК»», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что такие горки уже есть на улицах Космонавтов, Шоссейной, на улице 3-е Почтовое отделение.

«Самое главное, чтобы этот собранный снег был без реагентов», – добавил Ружицкий.