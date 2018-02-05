РИАМО - 5 фев. В минувшем году почти 700 человек приобрели абонементы на закрытые парковки со шлагбаумами, всего в городе таких парковок 15, сообщается на сайте московского паркинга.

«За минувший год количество пользователей абонементных плоскостных парковок закрытого типа в Москве увеличилось на 676 человек», – говорится в сообщении.

Всего в Москве функционируют 15 парковок со шлагбаумом, где работает абонементная система оплаты. Эти парковки введены в эксплуатацию в 2016 году.

Как напоминается в сообщении, абонемент на парковку действует в течение календарного месяца с правом последующей пролонгации. Приобрести абонемент можно на сайте столичного паркинга за пять дней до начала календарного месяца. Продление абонемента на следующий месяц осуществляется не позже чем за пять дней до окончания срока его действия, то есть до 25-26 числа. При наличии на парковке свободных мест продлить абонемент можно до конца месяца.

На следующий день после успешной оплаты абонемента парковочный ключ можно получить на выбранной парковке при предъявлении паспорта.

Парковка является бесплатной для инвалидов и лиц, которые их перевозят, при наличии инвалидного разрешения и свободных мест для инвалидов. В процессе оформления абонемента нужно поставить галочку в пункте «Инвалид», указав номер инвалидного разрешения. Подать заявку на получение парковочного разрешения инвалида можно по ссылке, либо обратившись в ближайший центр «Мои документы».