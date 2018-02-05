РИАМО – 5 фев. Президент России Владимир Путин утвердил соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке включения отдельных подразделений республики в состав Вооруженных сил России, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 31 марта 2017 года», - говорится в тексте документа, размещенного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, граждане Республики Южная Осетия будут проходить службу на законных основаниях и в добровольном порядке в составе четвертой российской военной базы. Соглашением также регулируются вопросы постановки на воинский учет граждан Южной Осетии, имеющих российское гражданство.

Ранее США осудили ратификацию Россией оборонного соглашения с Южной Осетией.