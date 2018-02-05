РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. Образовательные учреждения в подмосковном Подольске работают в штатном режиме, несмотря на снегопад, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель председателя комитета по образованию администрации округа Татьяна Бежанова.

«Все школы и детские сады Подольска принимают детей, образовательный процесс продолжается во всех учреждениях округа (несмотря на погодные условия – ред.). Нет оснований не посещать детские сады и школы. Все необходимые мероприятия проведены – расчистка территорий, путей, вывоз мусора, подвоз продуктов. Сбоев в приеме детей в образовательные учреждения в Подольске нет. Также нет оснований не принимать детей по зависящим от нас причинам», – сказала Бежанова.

Она отметила, что родители могут по собственному желанию (например, из-за сильно низких температур – ред.) или по семейным обстоятельствам оставить детей дома, сообщив об этом классному руководителю.