РИАМО – 5 фев. Президент РФ Владимир Путин утвердил протокол к соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению о списании 240 миллионов долларов долга Киргизии перед Россией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации», - говорится в сообщении.

Ранее списание долга одобрили Госдума и Совет Федерации.

В июне прошлого года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что министры финансов России и Киргизии обменялись протоколами о списании всех долгов Бишкеку.

В результате такого списания объем государственного внешнего долга Киргизии уменьшится на 6,5%, а отношение долга сектора государственного управления Киргизии к ВВП сократится с 65,2% до 60,6%.