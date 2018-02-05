РИАМО - 5 фев. В 2018 году 270 театров выступят во всех 85 регионах России в рамках проекта «Большие гастроли - 2018», в котором примут участие и подмосковные театры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Московский губернский театр четвертый год принимает участие в федеральной программе «Большие гастроли». А детские театры – второй год подряд. Так, в апреле Московский областной государственный театр кукол представит спектакли в Красноярске, Петрозаводске и Томске. В октябре Московский областной государственный театр кукол побывает в Петропавловске-Камчатском и Севастополе», - сказала министр культуры региона Оксана Косарева.

По ее словам, Московский губернский театр в июне представит свои спектакли в Курске: на сцене Курского драматического театра имени А.С. Пушкина зрители увидят постановки «Вишневый сад», «Веселый солдат», «Книга джунглей. Маугли», «ФильмФильмФильм».

В начале сентября коллектив МГТ выезжает на «Большие гастроли» в Астрахань. На сцене Астраханского театра оперы и балета будут показаны спектакли «Вишневый сад», «Нашла коса на камень», «Остров сокровищ», «Веселый солдат», «Прекрасное далеко», «Скамейка», а в городе Нариманов Астраханской области пройдет творческий вечер «Знакомьтесь: Московский Губернский театр».

В середине сентября театр отправится в Республику Калмыкия, где на сцене Национального драматического театра имени Б. Басангова будут сыграны спектакли «Скамейка» и «Маленькая колдунья».