РИАМО - 5 фев. Стеклянный фасад и зеленую кровлю создадут в новом павильоне атомной энергии, который планируется построить на ВДНХ в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Павильон атомной энергии на территории ВДНХ построят по конкурсному проекту архитектурного бюро UNK Project. Проект согласован комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы. Строение отлично вписано в ландшафт главной аллеи ВДНХ, при этом имеет современную архитектуру и несет в себе существенный инженерный и выставочный потенциал», - сказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Архитекторы предложили сложную форму с большой консолью, накрывающей выставочное пространство временной экспозиции. Проект напоминает волну — плавную траекторию движения электрона в атоме.

Кровлю озеленят, чтобы можно было ее использовать в качестве смотровой площадки. Ребристая фактура перекликается с пластикой фасадов соседних зданий.

«В здании будет четыре надземных и три подземных этажа. Его общая площадь составит порядка 24 тысяч квадратных метров. Надземная секция павильона будет разделена на открытую и закрытую части. Открытая часть с остекленным фасадом станет универсальным выставочным пространством, предназначенным для сменных экспозиций», - добавил Кузнецов.