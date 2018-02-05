РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. Сотрудники ГИБДД совместно с администрацией Подольска ограничат сквозной проезд через городской округ для большегрузного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Уборку муниципальных дорог от последствий снегопадов в понедельник осуществляли 66 единиц техники и более 120 рабочих. Региональные дороги расчищали от снега 24 единицы техники и 28 человек. В течение дня с региональных дорог было вывезено 1 225 кубометров снега, а для устранения гололеда использовано 246 кубических метров реагентов.

«Сегодня (5 февраля – ред.) возникли проблемы с проездом по региональным дорогам в деревнях Быково, Федюково и Стрелково – путь перегородили застрявшие на дорогах большегрузы – грузовые автомобили с прицепом. Их убирали с дорог с помощью тягачей Автоколонны №1788 и МУП «Подольский троллейбус». Администрация совместно с ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводит мероприятия по ограничению сквозного проезда для большегрузного транспорта», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в понедельник в Подольске образовался автомобильный затор из-за большегрузного транспорта на проспекте Ленина и на дороге, ведущей в деревню Бережки в районе села Коледино. Также в настоящее время большегрузы удаляют с дороги снег в районе поселка Быково.