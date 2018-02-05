РИАМО - 5 фев. Специалисты оказывают помощь в восстановлении абонентских электросетей в Подмосковье, электроснабжение потребителей по линиям электропередачи 6-10 киловатт было возобновлено, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«По состоянию на 17:00 в Подмосковье в полном объеме восстановлено электроснабжение потребителей по линиям электропередачи 6-10 киловатт. В настоящее время энергетики работают по индивидуальным заявкам потребителей», - говорится в сообщении.

Помощь оказывается в организации и проведении ремонтно-восстановительных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство.

Как напоминается в материале, напряжение в такие СНТ и поселки может быть подано только после письменного уведомления об отсутствии повреждений в зоне ответственности абонента.

«Для проведения ремонта таких электросетей (которые не обслуживает сетевые компании) необходимо подать заявку в сетевую компанию или выполнить работы силами других специализированных организаций (самостоятельно)», - уточняется в сообщении.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций.