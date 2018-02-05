РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 фев. В понедельник вечером на Новорязанском шоссе в Котельниках образовалась пробка длиной около 9 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Московской области. Жители Котельников и Люберец жалуются на заторы из-за застрявших в снегу автомобилей и многочисленных ДТП.

Согласно данным сервиса, движение по Новорязанскому шоссе в сторону области сильно затруднено. Длина затора составляет 9 километров. Загруженность дорог составляет 7 баллов. Пробки также образовались на Дзержинском шоссе, 1-ом Покровском проезде, Кузьминской улице и Центральной аллее.

В Люберцах зафиксированы заторы на Октябрьском проспекте, улицах Кирова, Смирновской, Митрофанова, Ленина, Инициативной. Пробки образовались также на улицах Маршала Полубоярова и 3-е Почтовое отделение. В Дзержинском движение затруднено на улицах Энергетиков, Академика Жукова и Садовой.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», загруженность дороги в 20:00 составит 5 баллов. В 22:00 пробки рассосутся и составят 2 балла.