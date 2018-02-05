РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. Уникальная выставка литографии Сальвадора Дали «Священное послание» открылась в картинной галерее Балашихи в понедельник, сообщила Балашихинскому информагентству начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

По данным агентства, собрание работ мистификатора 20 века Сальвадора Дали жители Балашихи смогут посмотреть до 1 апреля текущего года в городской картинной галерее.

«Открытие выставки работ Дали в Балашихе – это сенсация! За 40 лет существования галереи работы Сальвадора Дали выставляются здесь впервые. Уверена, что выставка будет пользоваться огромным успехом. Сюрреализм способен понять не каждый, большинству людей больше понятен реализм. Но экскурсоводы галереи прошли специальную подготовку и помогут посетителям понять эти оригинальные работы», – сказала Шарцева.

Она добавила, что на выставке представлены 105 подлинных литографий, выполненных самим Сальвадором Дали. Это самый масштабный в его творчестве графический проект. Также на выставке экспонированы 5 томов 17-го экземпляра Священного Послания. Все работы являются подлинниками.

По данным агентства, Балашихинская картинная галерея расположена на проспекте Ленина, 10. Режим работы: вторник, среда, суббота – с 10:00 до 19:00; четверг, пятница – с 12:00 до 21:00; воскресенье – с 12:00 до 18:00.