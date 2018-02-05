РИАМО - 5 фев. Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Гольяново задержали 18-летнего жителя столицы по подозрению в разбойном нападении на женщину, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Как уточняется в материале, возле подъезда жилого дома по Новосибирской улице к женщине подошел неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему сумку. Женщина отказалась отдавать вещи и оттолкнула злоумышленника, после чего он произвел выстрел в область ее лица и скрылся. Женщину госпитализировали.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на 16-й Парковой улице. Им оказался 18-летний житель столицы. У задержанного обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет, который отправлен на исследование», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают возможных соучастников противоправной деятельности.