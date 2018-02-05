РИАМО - 5 фев. Пожарные расчеты и скорая помощь приехали к месту происшествия в Ленинском районе Подмосковья, где в квартире жилого комплекса «Бутово Парк» произошел взрыв газового баллона, спустя 15 минут после инцидента, сообщил РИАМО очевидец произошедшего.

В понедельник в квартире в ЖК «Бутово Парк», доме 15, в Ленинском районе произошел хлопок, после которого вспыхнул пожар, в 16:10 его потушили на площади 8 квадратных метров. Дом не газифицирован.

«В 15:32 произошел хлопок. Я подскочила к окну и увидела, что там все разлетается. На балконе двое мужчин стояли. Я из окна все видела», - сказала собеседник агентства.

По ее словам, через 15 минут после хлопка, когда в квартире начался пожар, на место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь, которая и забрала пострадавших.

Еще один свидетель произошедшего отметил, что во дворе началась паника. Люди успокоились не сразу.

Как ранее указывалось в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области, в результате взрыва газового баллона в доме в ЖК «Бутово Парк» пострадали четыре рабочих. У двоих из них легкие ожоги, у других — ожоги 90% тела.