РИАМО - 5 фев. На некоторых территориях Сергиево-Посадского района Подмосковья установили карантин по бешенству животных, в частности ограничительные мероприятия ввели в селе Закубежье, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания настоящего постановления: ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории в границах неблагополучного по бешенству населенного пункта: село Закубежье сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», — говорится в документе.

Торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких зверей за пределы угрожаемой зоны также запретили на территории от западной границы деревни Самотовино на север вдоль границы Сергиево-Посадского района до южной границы села Муханово и далее до западной границы деревни Самотовино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.