РИАМО - 5 фев. В подмосковном Ногинске суд приговорил участников организованной группы, специализировавшейся на краже иномарок, к срокам от 4,5 до 7,5 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Ногинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Акбарали Юсуфова, Хуршеда Насирдинова, Дмитрия Хуртика. В 2015-2016 годах они совершили на территории Московской и Владимирской областей ряд краж автомобилей марок Kia и Hyundai. Впоследствии похищенные транспортные средства разбирались на запчасти и продавались.

«Суд приговорил злоумышленников к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов», - говорится в сообщении.