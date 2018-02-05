РИАМО - 5 фев. В одно из медицинских учреждений Одинцовского района доставлен 36-летний мужчина с огнестрельным ранением, которое он получил около торгового центра в Одинцовском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейскими по подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен в отдел полиции 21-летний местный житель, который во время конфликта возле одного из торговых центров в Одинцовском районе применил травматическое оружие», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.