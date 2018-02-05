РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Жители жилого комплекса «Малое Павлино» в подмосковных Люберцах все еще ждут спецтехнику для уборки выпавшего снега, сообщается на странице группы жителей ЖК «Малое Павлино» в Instagram.

На Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За выходные выпало более 116% от февральской нормы осадков. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог в Подмосковье. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций.

«Когда уже до нас доберется снегоуборочная техника? «Инвеставтодор» (подрядная организация – ред.) убирает качественно, но мы ждем их уже с субботы (3 февраля – ред.)», – написали жители.

Они выложили видеоролик, на котором мужчина в одиночку пытается вытолкать машину из сугробов. Автомобиль буксует и не может выехать.

Ранее жители ЖК пожаловались главе Люберец Владимиру Ружицкому на неочищенный снег во дворах. В результате снежные навалы убрали 3 февраля.